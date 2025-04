Cette année, l’eau ne sera pas un casse-tête pour les pèlerins au Daaka de Médina Gounass. Cette assurance du Gouverneur de Kolda comble de joie le comité d’organisation, qui fait des recommandations pour un bon déroulement de cet événement religieux.

Par Aladji BADJILANG – L’édition 2025 du Daaka annuel de Médina Gounass est prévue du 26 avril au 5 mai. Pour cet événement religieux, l’eau potable a toujours été un casse-tête pour les nombreux pèlerins qui affluent de partout. Pour cette présente édition, les autorités mettent les bouchées doubles pour assurer la disponibilité et la distribution correcte de l’eau. «Cette année, l’eau potable sera disponible en qualité et en quantité durant le Daaka de Médina Gounass», a rassuré le Gouverneur de la région de Kolda. Moustapha Ndiaye a donné cette assurance au sortir d’un Comité régional de développement (Crd) tenu ce lundi dans le cadre des préparatifs de cet important événement religieux. A en croire le Gouverneur, le Service de l’hydraulique et l’Ofor sont présentement dans la phase de réparation et d’entretien des forages pour assurer une distribution correcte du liquide précieux.

Au cours de ce Crd où il était question de recueillir l’expression de besoins du comité d’organisation du Daaka, la question de l’eau était largement évoquée. De l’avis de Mamadou Tidiane Kébé, membre du comité d’organisation, la disponibilité de l’eau en quantité suffisante est une préoccupation majeure pour les autorités administratives et celles en charge de l’hydraulique. Malgré tout, Tidiane Kébé invite les pèlerins au respect des différentes installations liées à la distribution de l’eau potable.

Toujours pour un bon déroulement du Daaka, le comité d’organisation déclare irrecevable la présence de pèlerins avec des bombonnes de gaz. Une décision prise pour éviter les incendies sur le site du Daaka. Dans le même sillage, le comité d’organisation invite les conducteurs à rouler prudemment pour éviter les accidents. D’ailleurs, l’Ageroute est chargée du remblayage des sites du Daaka et de certains axes de passage pour faciliter la circulation des personnes, des véhicules et autres.

Sur la question de la sécurité de la zone et du lieu du Daaka, les Forces de défense et de sécurité s’inscrivent dans la dynamique de sécurisation totale. Et le Gouverneur d’appeler les populations à coopérer avec les Fds dans le cadre d’une sécurité collaborative dans l’intérêt de tous.

A rappeler que le Daaka de Médina Gounass est un événement religieux de dix jours qui reçoit la participation de plusieurs fidèles venant de divers horizons.

eh.coly@lequotidien.sn