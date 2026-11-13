Face au défi persistant du chômage des jeunes dans le Fouladou, Néné Koïta, responsable politique de Pastef et actrice de développement à Kolda, mise sur la qualification professionnelle. Elle vient de lancer un programme de bourses donnant accès à six filières de formation diplômante, complétant ainsi ses actions sociales déjà engagées en faveur de l’alphabétisation des femmes.

Par Aladji BADJILANG – Le taux de chômage des jeunes demeure préoccupant dans le Fouladou. Face à cette réalité, l’accès à la formation qualifiante s’impose plus que jamais comme un levier essentiel pour stimuler l’employabilité locale. Faire de l’insertion et de l’autonomisation de la jeunesse une priorité : c’est le pari que relève Néné Koïta, responsable politique du parti Pastef à Kolda et actrice de développement. Elle vient en effet de lancer un programme de bourses destiné à faciliter l’accès des jeunes à des formations diplômantes dans des secteurs porteurs de l’économie.

Présentant cette initiative, la promotrice a réaffirmé son engagement en faveur du développement local à travers des actions de terrain à fort impact. «Je m’investis pour accompagner les populations à travers des initiatives concrètes, notamment dans les secteurs les plus structurants, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives à notre jeunesse et de donner à chacun une chance de construire son avenir grâce à ces bourses de formation diplômante», a-t-elle déclaré.

Le programme s’adresse à un large éventail de profils. Les étudiants, les bacheliers, les candidats ajournés au baccalauréat, les élèves ayant au moins le niveau de la classe de troisième ainsi que les jeunes travailleurs figurent parmi les cibles prioritaires.

Six filières adaptées au marché de l’emploi

Au total, six filières de formation sont couvertes par ce dispositif, parmi lesquelles la gestion, l’informatique, les métiers du pétrole, la santé et la restauration, a précisé Néné Koïta. L’objectif affiché est de permettre aux bénéficiaires d’acquérir des compétences techniques directement en phase avec les exigences du marché du travail.

Au-delà de la jeunesse, cette actrice engagée dans le domaine social accorde une attention particulière à l’émancipation des femmes. Dans ce sillage, elle avait déjà initié, durant les dernières grandes vacances, un vaste programme d’alphabétisation en langue française destiné aux femmes de Kolda non scolarisées ou déscolarisées.

A travers ces différentes actions, Néné Koïta entend contribuer durablement au renforcement du capital humain dans le Fouladou, en érigeant l’éducation et la formation professionnelle en véritables moteurs de progrès social et économique.

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