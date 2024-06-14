Depuis hier jeudi, sous prétexte qu’ils n’ont pas reçu un quelconque appui pour bien fêter la Tabaski, les adjoints au maire de la ville de Kolda refusent d’apposer leur signature sur les documents administratifs. Une situation qui intervient au moment où le premier magistrat de Kolda, Mame Boye Diao, est absent de la localité.Par El Hadji BADJILANG –

Blocage à la mairie de Kolda. Les adjoints au maire ne signent plus les documents administratifs déposés par les citoyennes et citoyens. Et pour cause, ces élus locaux réclament un appui pour bien fêter la Tabaski qui se profile à l’horizon. A en croire l’une d’entre eux, ils n’ont pas d’avance de Tabaski, encore moins d’appui pour préparer la fête. Une situation déplorée par un autre adjoint au maire, qui affirme que cette décision de ne pas signer les documents et dossiers a été prise à l’unanimité en leur sein.

Extraits de naissance, certificats de mariage, certificats de domicile sont entre autres papiers administratifs qui font l’objet d’une absence de signature de la part des adjoints au maire.

Cette décision de boycott des signatures a démarré hier jeudi, et ce jusqu’après la fête de Tabaski, si rien n’est fait dans le sens d’aider ces collaborateurs du premier magistrat de la ville de Kolda à bien préparer cette fête religieuse. D’ailleurs, à la mairie de Kolda, ils étaient nombreux les citoyens venus retirer des dossiers déjà déposés. Ainsi, pour absence de signature, ces dossiers restent encore dans les tiroirs. Pourtant, les agents municipaux chargés de traiter ces dossiers, avant de les envoyer à la signature, se sont bien acquittés de leur tâche.

La désolation est du côté des populations, qui s’interrogent sur la légalité de ce boycott des signatures. Dans tous les cas, les adjoints au maire Mame Boye Diao, absent de Kolda, ne signent plus de dossiers tant qu’ils n’auront pas reçu un appui pour la Tabaski.

Qui doit leur donner cet appui ? Ce mouvement d’humeur a-t-il sa raison d’être, au regard des prérogatives d’un adjoint au maire ?

Cette situation pose le débat sur le choix des personnes à élire pour prendre en charge les préoccupations des populations dans leur ensemble.

