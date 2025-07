Le monde rural ne bénéficie pas des avantages des Tic. Pour aider les élèves et les femmes, la commune de Médina Chérif a implanté un centre multimédia flambant neuf.Par Aladji BADJILANG –

Absence totale d’infrastructures et d’équipements informatiques, méconnaissance et inaccessibilité à l’outil informatique en milieu rural, un taux d’accès de 0, 01% des élèves et des femmes : voilà les raisons qui poussent la commune de Médina Chérif, dans le département de Kolda, à implanter un centre multimédia dans son périmètre communal. L’objectif des autorités municipales est de relever radicalement et à tous les niveaux, les performances scolaires des enfants en matière d’apprentissage et d’accès à l’information, mais aussi d’impulser la couverture, la diversification et l’intégration du système éducation et formation dans la pratique des Tic au niveau du monde rural.

A travers ce projet financé par Avanti et Mgi, la Fondation You pour l’éducation des enfants en détresse et son partenaire, l’objectif visé est l’amélioration des capacités pédagogiques, économiques et environnementales par l’accès aux Tic des populations du département de Kolda. Il va aussi permettre d’étendre les possibilités d’apprentissage pour faire de l’égalité des chances et de l’équité une réalité dans cette commune rurale de Médina Chérif. A en croire Jérémy du Mgi, le numérique transforme les sociétés à une vitesse incroyable, c’est pourquoi Avanti et Mgi s’engagent à réduire la fracture numérique en Afrique, entre les villes et les campagnes et entre les riches et les pauvres. Une aubaine pour le maire Mamadou Othia Dieng et ses populations qui, désormais, vont se connecter à l’internet dans cette salle équipée en ordinateurs et autres accessoires. Les principaux bénéficiaires de ce projet sont les 600 élèves inscrits dans les 16 écoles élémentaires de la commune de Médina Chérif, ceux des deux collèges et du seul lycée existant. Il s’y ajoute les 425 femmes issues des 17 groupements féminins de cette collectivité territoriale. Ainsi, le sous-préfet de Mampatim invite les populations et surtout les bénéficiaires à s’approprier ce centre composé d’une salle informatique, d’une salle de réunion, d’un magasin et d’un bureau de gestion. Tout cela dans une commodité moderne.

eh.coly@lequotidien.sn