La tristesse et la désolation habitent 57 ex-travailleurs de La Poste, désemparés par le non-renouvellement de leurs contrats de travail par la Direction de la boîte. Laquelle est en pleine restructuration à cause de ses nombreux soucis financiers.

Par Aladji BADJILANG – Dans la capitale du Fouladou, les 57 contractuels, qui viennent d’être notifiés de leur fin de contrat avec le groupe La Poste, sont dans tous leurs états. Licenciés après deux contrats à durée déterminée, ces hommes et femmes sont très remontés par cette décision. Alphousseyny Tall, un des licenciés, est inconsolable : «Nous sommes au nombre de 57 travailleurs contractuels à qui on a remis des lettres de cessation d’activité. En prenant cette mesure, on prive ainsi le pain à nos familles. Une situation difficile à vivre.» Ce porte-parole du Collectif des postiers contractuels de Kolda dit ne pas comprendre cette «mesure injuste». Face à cette situation, ces ex-travailleurs de La Poste exigent ainsi leur réintégration dans la structure.

Aujourd’hui, la réduction du personnel a créé un grand vide dans les différents bureaux de Poste de la ville. Ce qui est déjà à l’origine des lenteurs dans l’exécution des tâches. «Le seul personnel existant est dans des difficultés parce qu’il doit tout faire à la fois», note un travailleur permanent dans la boîte. Qui est aussi en restructuration à cause de ses difficultés financières nées d’une mauvaise gestion et de son personnel pléthorique.

