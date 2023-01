Certains axes ou tronçons sont «accidentogènes» à l’intérieur comme à l’extérieur de Kolda. Ces voies de communication hantent les esprits des voyageurs et des chauffeurs.

Par Aladji Badjilang – La route continue de tuer et les personnes vivent de plus en plus dans la peur de voyager, surtout sur certains axes. Selon Modou chauffeur, coincé à la Gare de Kolda, l’axe Kolda-Sénoba, qui traverse en partie la région de Sédhiou, fait peur aux usagers. «Entre la commune de Dianah Malary et celle de Diaroumé, les accidents sont fréquents, avec parfois mort d’homme. Sur cet axe, il y a bien un endroit bien connu des chauffeurs qui, quand ils y arrivent, récitent souvent des versets avant de traverser pour éviter l’irréparable. D’ailleurs, dans cette zone au niveau indiqué, il y a eu un accident dû à une collision entre deux minicars, causant deux morts sur place et plusieurs blessés. C’était au mois de décembre dernier.» Il ajoute : «Pendant les années antérieures, ce tronçon a enregistré plusieurs accidents mortels entre Kolda et Sédhiou et aussi entre Sédhiou et Sénoba.» Ces accidents sont pour la plupart dus à un éclatement de pneus ou surtout à une erreur de manipulation du volant par le chauffeur voulant éviter un animal. «Cette route tue. Certains clients le savent et sont souvent inquiets quand ils passent par-là», ajoute Mor.

Une crainte confirmée par une dame candidate au voyage sur Sédhiou : «On s’en remet à Dieu et on prie à fond durant tout le trajet. On a peur de voyager, mais on est obligé parce que les besoins sont là, pressants.» Il y a près de dix ans, une famille entière revenant d’un mariage y a péri. En 2018, un autre accident avait causé la mort de deux femmes, avec quatre blessés graves.

Alors que la Rn6 Ziguinchor-Sédhiou-Kolda-Tambacounda enregistre un faible taux d’accidents. Sur cette Rn6, c’est le tronçon Kolda-Tambacounda qui enregistre souvent les chocs les plus graves, surtout à la sortie de Kolda, à cause des excès de vitesse et l’absence de ralentisseurs.

Dans la commune de Kolda, les différents axes routiers sont «accidentogènes». Chaque tronçon a enregistré des accidents mortels, surtout avec l’arrivée des motos Jakarta : Centre ville-Sortie Pata, Centre ville-gare routière, Centre ville-lycée technique ou encore Centre ville-aéroport et Centre ville-lycée Bouna.

eh.coly@lequotidien.sn