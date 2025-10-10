L’affaire Madiambal Diagne, cité dans la réalisation des chantiers à la société française Ellipse Projects, continue de faire des vagues. Alors que certains parlent d’un marché confié à Ellipse Projects sans appel à la concurrence, sa chargée de communication assure que cela a été fait dans le respect des procédures. «Le contrat, signé par l’Etat du Sénégal, a été attribué dans le respect strict des procédures d’attribution de ce type de marché […] et Ellipse Projects s’est toujours conformée aux engagements contractuels, ainsi qu’aux mécanismes de contrôle mis en place [au Sénégal]», a fait savoir la directrice de la communication du groupe Ellipse, Victoria Jaunasse, à Jeune Afrique. Elle précise que «plusieurs bâtiments ont été réceptionnés [par le gouvernement sénégalais]», dont certains ont été «inaugurés le 30 janvier 2025 par le ministre de la Justice, Ousmane Diagne» -qui a quitté le gouvernement en septembre, à l’occasion d’un remaniement.

Victoria Jaunasse affirme que l’entreprise serait «injustement mentionnée dans un conflit d’apparence politique et médiatique qui ne la concerne pas». «Aucune notification officielle ne nous a été adressée concernant d’éventuelles procédures en cours», conclut-elle dans son entretien avec Ja.

A Ja, l’avocat français Wil­liam Bourdon, qui défend le patron de presse aux côtés de huit confrères sénégalais, explique le rôle de la Sci Pha­raon dans ce partenariat noué par Ellipse Projects, après l’obtention de ce marché. «La Sci est sous-traitante dans le marché remporté par Ellipse Projects, au même titre que 56 autres entreprises sénégalaises. Elle avait en charge le volet assistance en maîtrise d’œuvre, ainsi que la réalisation de plans architecturaux et le suivi, et elle a eu recours, pour ce faire, à une expertise turque.»