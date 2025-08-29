Les rapports d’expertise médicale se suivent et se ressemblent dans leurs conclusions alarmantes, sans pour autant émouvoir ceux qui ont entre leurs mains le sort du député Farba Ngom, emprisonné à Rebeuss. Le député des Agnam a le malheur d’avoir affaire à des spécialistes. Qui oublie les nombreux rapports qui présentaient Ousmane Sonko comme à l’article de la mort, quand il avait déclaré sa grève de la faim ? Son épouse et même ses proches prédisaient un risque de mort, s’il n’était pas relâché. Or, à sa libération, tous ont été soulagés de le voir en pleine forme. Est-ce là la jurisprudence pour ce cas Farba ?

Par Sucré-Salé