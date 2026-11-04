La tension politique franchit un nouveau palier au Sénégal. Suite au rejet définitif de la Loi de finances rectificative (Lfr) 2026 par la majorité parlementaire, Mouhamadou Lamine Massaly, président du parti Union pour une nouvelle République (Unr), monte au créneau. Il livre un réquisitoire sévère contre Pastef, qu’il accuse de porter un coup d’arrêt dramatique au développement socio-économique du pays.

Pour l’Unr, l’obstruction de la majorité parlementaire relève purement de la «haute trahison». Dans un communiqué musclé, Mouhamadou Lamine Massaly affirme que ce blocage met en péril des financements vitaux et menace directement le quotidien des Sénégalais. Parmi les conséquences les plus alarmantes, figurent le gel des chantiers de cinq hôpitaux de niveau 3 (notamment à Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack) ainsi que la mise à l’arrêt des projets d’assainissement et de gestion des eaux pluviales indispensables pour la ville sainte de Touba.

Le brûlot dresse un inventaire alarmant des chiffres bloqués par ce rejet institutionnel : 70 milliards F de bourses de sécurité familiale ; 44 milliards F de rappels dus aux enseignants ; 790 milliards F de subventions destinées à l’électricité ; 300 milliards F d’arriérés de paiement dus au secteur privé ; 1505 milliards F d’investissements globaux dans les projets structurants.

Le texte alerte également sur les répercussions systémiques : le paiement des salaires des fonctionnaires et le versement des bourses d’études seraient directement menacés. De surcroît, ce veto législatif envoie un signal très négatif aux marchés et aux partenaires internationaux, au premier rang desquels le Fonds monétaire international (Fmi). Le Sénégal risquerait ainsi de compromettre un accord stratégique portant sur 1240 milliards de F.

Qualifiant les députés de Pastef d’acteurs mus par «le cynisme du manipulateur» et «l’incompétence du médiocre», l’Unr estime que le projet politique de la majorité vise à appauvrir le pays. Face à ce qu’il qualifie d’association de malfaiteurs, Mouhamadou Lamine Massaly exhorte le président de la République à endosser ses responsabilités en procédant purement et simplement à la dissolution de Pastef, martelant que «le temps n’est plus à la parlotte, mais à l’action».