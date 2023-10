Il faut se dire que les mines sont une malédiction. Après Khossanto, Mboro et Darou Khoudouss ont connu une journée mouvementée. Toujours la même rengaine et la même revendication qui poussent les populations à allumer le feu : meilleures conditions de vie et un meilleur rapport de voisinage avec l’exploitant de leur riche sous-sol. Mais, les populations restent condamnées à vivre dans la pauvreté. A quand la répartition équitable des ressources ? Pour l’instant, les mesures sont cosmétiques : noircir de goudron certaines pistes latéritiques, construire un forage, deux salles de classe… Juste ça ?

Par Sucré-Salé