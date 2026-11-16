Le Programme de relance de l’économie sénégalaise (Pres) n’en finit pas de presser les petits consommateurs sénégalais, ceux qui paient leurs produits au détail et au jour le jour. Chaque dépense opérée en espèces se ponctue d’une certaine ponction qui, ajoutée à d’autres, pèse de tout son poids. Cet impôt a donc une bien mauvaise presse, considérée qu’elle est comme la marque de l’impéritie de notre Etat. Elle nous coûte cher, mais on nous dit qu’elle ne rapporte rien à ceux qui l’ont instaurée. Bien au contraire, elle produirait des moins-values de recettes, selon les documents officiels. Pourquoi persister à la maintenir ?