La bataille politique qui se mène au niveau des institutions du pays est éclipsée ces derniers jours par les joutes sportives qui opposent les enfants du monde sur les terrains de Saly, Dakar et Diamniadio. La bouffée d’air frais que cela nous apporte en cette canicule, ne doit pas distraire nos autorités face à la menace qui nous vient du Nord. Alors que le port de Ndayane, censé couvrir tous les besoins de la sous-région en logistique maritime, connaît du retard, les Marocains s’apprêtent à ouvrir trois grands ports de la même dimension que le nôtre, et qui visent à nous ravir des parts de marché. Sommes-nous prêts ?