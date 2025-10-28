Guy Marius Sagna doit revoir sa copie. L’Assemblée nationale a rejeté la demande de mise en accusation de Macky Sall pour haute trahison à cause du non-respect de certaines dispositions de son Règlement intérieur.

Il faut encore attendre pour une éventuelle mise en en accusation de Macky Sall par l’Assemblée nationale pour haute trahison. Hier, le Bureau de l’Assemblée nationale a rejeté cette demande, soumise par le député de Pastef Guy Marius Sagna depuis plusieurs mois, à cause de la forme. Dans un communiqué de restitution de ses travaux de ce lundi 27 octobre, le Bureau de l’institution parlementaire, qui signale avoir examiné 8 initiatives parlementaires (propositions de loi, ouverture d’une commission d’enquête et une proposition de résolution de mise en accusation d’un ancien chef de l’Etat, entre autres) dont les 7 ont été déclarées irrecevables, expli­que : «Cette décision est principalement motivée par le non-respect des dispositions des articles 51 et 69, et notamment de l’article 103 du Règlement intérieur.» Celle-ci dispose : «L’Assemblée peut inscrire à son ordre du jour la discussion des résolutions présentées par l’une de ses commissions, un groupe parlementaire ou un nombre de députés non-inscrits égal au dixième des membres de l’Assemblée.»

Le Bureau encourage par ailleurs les députés à soumettre de nouvelles demandes, mais cette fois-ci, en se conformant au Règlement intérieur.

Evidemment, ce n’est pas une surprise. Dès le départ, des experts parlementaires avaient pointé les manquements de la résolution de GMS qui avait pris l’initiative de porter seul cette mise en accusation pour haute trahison contre l’ex-chef de l’Etat. Dans le fond, c’est une autre histoire, surtout que le député de Pastef avait considéré les «chiffres falsifiés» comme de la haute trahison. Un autre débat…