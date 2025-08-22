Sur une simple décision d’une Administration américaine, on peut tout perdre : pas de visa d’entrée, pas de carte bancaire, pas de dollars. Et l’on peut se retrouver avec des comptes bloqués et tout le monde est contraint de vous tourner le dos. Les Usa sont une puissance dominante, qui vous écrase avec leur force économique, militaire et technologique. En dépit des agitations européennes et des discours souverainistes à la sauce populaire en Afrique, Washington impose sa vision du monde selon son analyse géopolitique.

Par Sucré-Salé