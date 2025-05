Par Abdou Latif MANSARAY –

Les clients de Yas vont se réjouir du nouveau forfait lancé par l’opérateur. «Du nouveau» a été lancé sur le marché, a fait savoir, hier, Kamal Okba, Directeur général de la société de téléphonie, avec comme slogan : «24 raisons de choisir Yas.» «Si aujourd’hui (hier), nous sommes là avec le slogan «24 raisons de choisir Yas», c’est tout simplement pour faire un clin d’œil au 24 Giga, 3000 francs, 300 minutes que nous avons lancé, et qui a connu un succès incroyable, au point d’être critiqué. Je pense que ce 24 Giga a démontré que nous sommes capables de toujours décoder le marché. Nous avons besoin d’une régulation capable d’équilibrer le marché des télécommunications, car si l’un d’entre nous s’affaiblit, il y aura moins d’investissements dans le secteur. Cela risque de pénaliser le secteur et l’investissement. Nous estimons entre 500 et 600 milliards de francs Cfa l’investissement perdu dans le secteur sur 10 ans à cause de la domination excessive d’un seul acteur», a déclaré M. Kamal Okba.

En tout cas, le directeur promet de nombreuses surprises et souhaite dépasser les 34% de part de marché dans les deux à trois prochaines années. Très confiant dans ce défi pour satisfaire les clients, M. Kamal Okba veut développer le secteur numérique tout en accompagnant le Sénégal vers le progrès.

«Nous savons tous qu’aujourd’hui nous évoluons dans un secteur ultra-dominé par un seul opérateur. Depuis une vingtaine d’années, un seul acteur monopolise 80% de la valeur du secteur : cela freine l’innovation, la créativité et bien d’autres aspects.»

latifmansaray@lequotidien.sn