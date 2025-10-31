Après 48 heures de tension, le pouvoir a jugé plus sage de calmer les esprits en libérant les journalistes arrêtés pour avoir exercé leur métier. Pour des gens arrivés au pouvoir en clamant la «rupture d’avec les pratiques de l’ère Macky», il ne pouvait y avoir camouflet plus cinglant. D’autant plus qu’en voulant «enterrer» Madiambal, on lui offrait encore plus de visibilité, et ce, dans tous les médias du monde entier. Souhaitons que cette trêve-ci dure un peu plus longtemps, car les relations entre presse et pouvoir semblent transcender les régimes. Ici, les promesses semblent être faites pour être allègrement violées. Alors, disons donc : «A quand ?»

Par Sucré-Salé