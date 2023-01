Les statistiques affichées par les Léopards, après deux sorties au Chan, laissent à désirer. La mayonnaise concoctée par Otis Ngoma n’est pas comestible. Deux matchs, 180 minutes et seulement 3 tirs cadrés. C’est le pire départ de l’histoire des Léopards en Chan. Lors de ses cinq précédentes participations, la Rdc a toujours marqué au moins un but après deux journées. En 2009, elle avait inscrit 3 buts en deux matchs. En 2011 comme en 2020, c’étaient 2 buts, soit un de plus qu’en 2014. Lors de l’édition 2016 remportée au Rwanda, les Léopards, en forme, avaient planté 7 buts au bout de deux sorties.

Au vu de tout cela, on peut bien se rendre compte que la Rdc a de quoi s’inquiéter pour ses débuts dans ce Chan. Les présents chiffres ne prêchent pas en faveur des Léopards et cela pourrait leur être fatal pour la suite. Puisque sans but, pas de qualification en quarts de finale. Face au Sénégal, l’objectif sera certainement de trouver le chemin des filets.

Africafootunited