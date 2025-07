L’entrepreneuriat féminin devient une réalité, mais il reste aux femmes encore du chemin à faire, comme la souscription à l’assurance pour protéger leur business. Par Justin GOMIS –

La plateforme Activ’Elles a lancé, samedi, des Master class à l’endroit des femmes entrepreneures et des responsables de Gie. «Nous faisons aujourd’hui ce lancement, avec l’accompagnement de notre sponsor officiel, dans le but de faire connaitre l’assurance, sa définition, ses concepts, en vue de sensibiliser les entrepreneures et les inciter à s’assurer massivement. D’où la présence des femmes entrepreneures, des femmes à la tête de Gie et d’associations», assure Maïmouna Dieng.

L’idée de ces rencontres avec les femmes, selon la Directrice générale d’Activ’Elles, est de leur permettre de pouvoir se former à des prix très accessibles. «Nous organiserons, tous les samedis, des master class à 10 mille francs la participation, pour former les femmes sur chaque thème, sur des sujets précis leur permettant d’avoir des connaissances pratiques en entrepreneuriat et de se renforcer continuellement pour faire face au marché de l’offre et de la demande, pour faire face à l’évolution des nouvelles technologies économiques», a-t-elle expliqué.

Mais, l’objectif de ces master class est de permettre à toutes les femmes sénégalaises de réussir dans l’entrepreneuriat. Et pour ce faire, la plateforme Activ’Elles compte sensibiliser ces entrepreneures afin qu’elles puissent prendre une assurance en vue de mieux sécuriser leurs activités économiques. C’est toute la pertinence du choix porté sur Racky Wane, Administratrice générale d’Horizons Assurance Sa, comme marraine de ces premières master class, afin de montrer à ces femmes entrepreneures l’importance d’être assuré. Selon elle, l’assurance est essentielle. «Elle est un facteur de développement. Quand on est assuré commercialement, on peut être agressif. On peut aller investir parce qu’on sait que derrière, on est adossé à une institution qui, en cas de sinistre, viendra à la rescousse», a-t-elle rassuré. Elle rappelle son importance pour toute activité dans la vie. «L’assurance, c’est non seulement au niveau des entreprises, mais aussi des ménages, des femmes, des enfants, du foyer. Toute chose doit être assurée, les personnes aussi», soutient Racky Wane. Pour elle, «s’assurer, c’est garantir la sécurité contre les aléas de la vie». Elle poursuit : «Il est essentiel, quand on investit, qu’on puisse s’assurer qu’en cas de problème, on ne reparte pas de zéro. Nous n’avons pas l’habitude de communiquer dans les assurances. L’assurance n’est pas très connue du grand public, ce qui fait qu’on investit et on ne s’assure pas. C’est un risque. Généralement, on a des idées arrêtées en pensant que ça peut être cher. L’assurance n’est pas chère, il suffit juste de connaître.»

Le défi aujourd’hui est de sensibiliser les acteurs sur l’importance des assurances dans leurs activités. «On est là pour aider les femmes à aller de l’avant pour le développement de notre pays. Rien ne peut se faire sans l’assurance. C’est plus prudent quand on investit. Et même pour mener une affaire, il faut être en bonne santé. Il y a des types de produits pour ça. Il faut avoir une couverture pour ses enfants pour être tranquille, pour son mari, pour sa femme. Toutes les activités de la vie vont avec l’assurance. Les assureurs doivent aller vers le public pour leur expliquer. C’est le problème parce qu’on ne connaît pas souvent les produits. Je demande aux femmes de se formaliser et de prendre une couverture en assurance pour tous les risques auxquels elles peuvent être confrontées», conseille Maïmouna Dieng.

Aujourd’hui, elle rappelle que «81, 8% du tissu économique du Sénégal sont composés d’entrepreneurs et la moitié de la population sénégalaise est composée de femmes». Ce qui montre, à son avis, «le poids des femmes sur les plans démographique et économique».

Activ’Elles ambitionne de créer un monde où toutes les femmes auront les ressources, les compétences nécessaires pour être autonomes sur le plan financier et économique par le biais de l’entrepreneuriat. La prochaine master class, prévue aujourd’hui, portera sur le renforcement des connaissances des femmes en entrepreneuriat pour leur permettre de mieux faire face au marché de l’offre et de la demande.

justin@lequotidien.sn