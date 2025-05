Un évènement peut en cacher deux autres… En plein dialogue, l’ancien maire de Dakar, Barthélemy Dias, va lancer, cet après-midi, son mouvement politique, après avoir annoncé que «le changement commence ce 28 mai». Il va mettre fin aux spéculations sur son avenir politique, et sa rupture politique avec Khalifa Ababacar Sall qui va participer au Dialogue politique. Barth’ non, engagé dans un combat politique contre son ancien binôme avec qui il entretient désormais des relations conflictuelles ! A travers ce nouvel acte, Barth’ essaie de mettre l’étoffe de l’opposant numéro 1 au tandem de l’Exécutif dans la perspective de la Présidentielle de 2029.

Au même titre que Bougane Guèye Dany, leader du mouvement Gueum sa bopp «Les Jambaars», qui avait posé 8 conditions pour y participer alors qu’il savait pertinemment qu’elles n’allaient pas être satisfaites dans les délais. En compagnie du Nouveau front force alternative (Nffa), le mouvement Rappel à l’ordre, le collectif Rts (Rassemblement des travailleurs licenciés), ainsi que plusieurs partis politiques et mouvements citoyens organisent, ce matin, un Contre-dialogue des forces vives. «Cette initiative parallèle au Dialogue national des politiciens vise à dénoncer une tentative de mise en scène du consensus, alors que les véritables préoccupations des citoyens demeurent ignorées», écrit le collectif dans un communiqué. Il a ses propres thématiques : «La confiscation des libertés publiques, l’instrumentalisation de la Justice à des fins politiques, l’emprisonnement arbitraire des leaders d’opinion, la nécessité d’une abrogation totale de la loi d’amnistie, la criminalisation de l’homosexualité, en écho aux revendications populaires, la vie chère et le silence des autorités face à la détresse des ménages.» «A travers cette rencontre, les Forces vives entendent porter la voix des oubliés du système et proposer des voies alternatives, indépendantes de toute récupération politique», ajoutent les «contre-dialogueurs».