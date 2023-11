La Sonaged a lancé, ce lundi, le plan «Eksina». Ce nouveau projet, qui va s’étendre sur 5 ans (2023-2028), va reposer sur quatre grands axes. «Le premier axe stratégique, il a trait à la régulation et à la planification, favorise un cadre global et assure une meilleure anticipation des besoins en termes de gestion intégrée des déchets au Sénégal. Le deuxième axe est lié au développement durable et à l’économie circulaire, améliorer les services de gestion des déchets et soutenir le développement d’une économie circulaire. Le troisième axe a trait à la performance organisationnelle, renforcer l’organisation de la Sonaged en l’alignant sur ses missions et ses objectifs d’efficience au regard des besoins et spécificités du métier. Le quatrième axe traite du capital humain qui est fondamental pour nous parce que ce sont des métiers qui ont trop longtemps souffert de leur stigmatisation et il n’y a quasiment pas de protection sociale, en tout cas jusqu’à à un passé récent», a expliqué Mass Thiam, Directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged).

L’objectif de ce plan est d’augmenter le taux de collecte des ordures, estimé aujourd’hui à 38%. Avec «Eksina», la Sonaged veut le faire monter jusqu’à 65%, soit le double du niveau d’accès des services de collecte au niveau des régions. Mais pour ce faire, il faudrait mettre la main à la poche en termes de financement. «Si nous voulons que le taux de collecte des ordures qui, aujourd’hui, est de 38%, puisse monter jusqu’à 65%, donc un quasi doublement du niveau d’accès des services de collecte au niveau des régions et un maintien de l’existant à Dakar, il faudra que le budget de l’Ucg progresse pour atteindre un pic de 76 milliards en 2028», a dit Mass Thiam. Avant de déterminer le financement nécessaire pour atteindre leurs objectifs. «Mais on ne quitte pas 30 milliards pour aller directement à 76, mais on va aller à 50 milliards et le point d’atterrissage est 76 milliards. Maintenant, si l’ambition est de monter le taux de collecte dans les régions à 100%, on va chercher 131 milliards», a-t-il précisé.

Aujourd’hui, informe-t-il, la Sonaged reçoit en termes de subvention, 30 à 40 milliards de francs de la part de l’Etat pour assurer les services de nettoiement. Une subvention qui ne satisfait pas tous leurs besoins. Le mouvement de grève du concessionnaire pour des retards de paiement en est une parfaite illustration. A en croire le Directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged), le budget d’investissement dépasse de loin ces estimations. «Ces chiffres n’ont rien à voir avec ce qui a été décliné avec le budget d’investissement. Le budget d’investissement, c’est ce qu’on devra investir pour avoir des points de regroupement normalisés, avoir des points de collecte, avoir des centres de commercialisation, avoir suffisamment de centres d’enfouissement techniques. Ce budget-là, on l’a estimé à 291 milliards», a-t-il informé. Mais ce projet va s’accomplir avec l’implication des partenaires. «Ce sont des projets qu’on va faire avec le privé, un partenariat public-privé», a-t-il indiqué.

