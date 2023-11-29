L’Apix et la Secca S.a ont octroyé 350 tables-bancs aux établissements scolaires de la commune de Ziguinchor. Le Cem Boucotte, fortement impacté par les manifestations juridico-politiques de juin dernier, a reçu 200 tables-bancs. Par Khady SONKO –

Dans le cadre de leur partenariat, l’Agence d’exécution et de la promotion des grands travaux de l’Etat (Apix S.a) et la Secca ont livré hier 350 tables-bancs, d’une valeur de 6 millions 500 mille francs Cfa, destinés aux établissements scolaires de la commune de Ziguinchor.

Cet appui entre dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise de l’Apix. Le Cem Boucotte-Est, qui a été fortement impacté par les manifestations de juin dernier, a reçu 200 tables-bancs. Après avoir salué le geste «noble et grandiose» du Directeur général de l’Apix, les élèves ont posé une autre doléance. En effet, au-delà des tables-bancs, cet établissement a aussi besoin de bâtiments, de sécurité et d’un minimum de confort, à l’image d’autres établissements. «Nous, élèves de Boucotte, vous prions de bien vouloir nous construire un collège digne de ce nom car la situation et les conditions dans lesquelles nous apprenons depuis plus d’une quinzaine d’années ne sont plus acceptables, même dans les écoles de brousse», dit Awa Mbengue, représentante des élèves du Cem. «Ces tables-bancs sont destinés aux écoles de la commune de Ziguinchor dévastés par les manifestations de juin. C’est de l’irresponsabilité que de s’attaquer à des écoles, à des lycées, mais aussi à des universités pour des raisons que tout le monde ignore», a condamné le Directeur général de l’Apix. Abdoulaye Baldé a promis aux élèves qu’il sera toujours à leurs côtés. «Nous allons tout faire pour que très prochainement cette école n’ait plus ce visage hideux avec des abris provisoires en plein centre de Ziguinchor, a promis le Directeur général de l’Apix. «Nous allons saisir d’autres partenaires pour poursuivre cet élan de solidarité et de restauration du patrimoine scolaire de la ville de Ziguinchor.»

La Secca aussi s’est engagée, séance tenante, à construire des salles de classe au Cem Boucotte-Est. «Cet appui très salutaire, venu à un moment crucial et particulièrement délicat de la rentrée scolaire 2023-2024, a été déterminant dans l’apaisement du climat social dans l’éducation au niveau de Ziguinchor, particulièrement ici niveau au Cem Boucotte-Est où beaucoup d’élèves étaient longtemps restés sans faire cours faute de tables-bancs», a apprécié l’inspecteur d’Académie de Ziguinchor. D’après Cheikh Faye, le lot de 200 tables-bancs donné au Cem Boucotte permettra à terme d’équiper 15 salles de classe et ainsi améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.

L’Ia sollicite l’accompagnement des partenaires pour la construction de salles de classe pour ce Cem Boucotte-Est «qui est une plaie pour Ziguinchor depuis maintenant 10 ans».

