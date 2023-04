C’est l’appel du 17 avril pour le parti Pastef et son leader. Toujours les mêmes questions : va-t-il aller au Palais de justice ? Sera-t-il cueilli par les agents de la Bip ou du Gign ? En tout cas, la ville sera au ralenti. Ddd ne va pas circuler, des écoles seront fermées, le carburant au détail n’est pas vendu, le secteur informel sera à l’arrêt à quelques jours de la Korité… La ville de Dakar sera bunkerisée comme les 16 et 30 mars derniers. Pour toute la population dakaroise, c’est une nouvelle journée d’angoisse avec des risques de pillage et de vandalisme…