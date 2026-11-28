Les agents des impôts et domaines montent aux barricades pour défendre leurs droits, bafoués par l’un de leurs anciens collègues, qui passe certainement aujourd’hui pour un tratre à leurs yeux. La réforme de leurs services a du mal à passer. Imaginez, avec cette réforme, ces inspecteurs des impôts et domaines ne veulent pas se retrouver bientôt rétrogradés au niveau de «vulgaires» inspecteurs du travail, ou des Administrateurs civils, ces sortants, comme eux, de l’Ecole nationale d’Administration, mais qui n’ont jamais bénéficié des mêmes privilèges. Quelle humiliation ! Suffisant pour bloquer le pays, même en privant des citoyens de leurs droits. N’est pas privilégié qui veut !

Par Sucré-Salé