L’Assemblée nationale s’est muée en chambre de rejet. De l’Hydraulique à la Jeunesse en passant par l’Agriculture, les budgets 2027 tombent les uns après les autres sous le couperet des commissions. Entre cure d’austérité contestée et procès en insincérité, le bras de fer vire à l’impasse institutionnelle. Mais à force de bloquer les cordons de la bourse sous le regard inquiet du Fmi, l’Exécutif et le Législatif prennent un risque majeur : celui de paralyser l’action publique. Le pays, lui, n’a pas le luxe d’attendre la fin du duel politique.

Par Sucré-Salé