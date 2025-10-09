Lors de la présentation de Joseph Layousse Samb, la dernière recrue du Stade lavallois, Ousmane Dabo était présent dans la salle de conférences de presse ce mardi 7 octobre 2025. Le Lavallois, responsable du recrutement chez les Tangos, a joué un rôle important dans l’arrivée du défenseur sénégalais en Mayenne. A tel point que le latéral gauche a dit de l’ancien joueur pro qu’il était son «père».

Ousmane Dabo est loin d’être étranger à l’arrivée de Joseph Layousse Samb au Stade lavallois. Très rapidement, lors de la présentation du défenseur sénégalais, ce mardi 7 octobre 2025, le président mayennais, Laurent Lairy, a d’ailleurs révélé : «Ousmane l’a très vite repéré. Et il nous a aussi vanté les mérites de son pays.»

Dabo-Layousse Samb, le Sénégal les unit

Car le Lavallois a des origines sénégalaises via son père, Moussa Dabo, ancien international avec les Lions de la Teranga. Sa connaissance du championnat local a permis aux Tangos de se positionner rapidement sur le piston gauche. «Le championnat sénégalais est vraiment très difficile, et je le suis depuis très longtemps. Beaucoup de joueurs qui sont à Metz y sont passés aussi. Layousse a même joué avec certains, à ses débuts, lorsqu’il était au centre de formation à Génération Foot», a expliqué Ousmane Dabo.

La prestation du Lion local lors du Championnat d’Afrique des nations (Chan), éliminé en demi-finale par le Maroc, a ensuite confirmé la belle impression faite au responsable du recrutement lavallois. Et le lien s’est opéré ainsi. A tel point que le joueur a ensuite parlé de Ousmane Dabo, 48 ans, en disant d’un sourire : «Mon père est ici, alors pourquoi ne pas venir ?» D’autres structures, en Afrique ou en Europe, ont tenté de négocier avec Joseph Layousse Samb. Mais il avait «déjà parlé avec Ousmane», donc sa réponse est restée négative pour les autres clubs.

Aujourd’hui, l’ancien de Teungueth Fc (Ligue 1 sénégalaise) est Lavallois. Joseph Layousse Samb s’est engagé avec le Stade Lavallois pour 3 ans. Crédité d’un bon Chan 2025, avec à la fin une médaille de bronze au cou, le latéral-buteur a un profil intéressant, avec de l’agressivité et de la personnalité qui en font un défenseur respecté. Il vient ainsi allonger la liste des départs au sein des Lions locaux de Souleymane Diallo au sortir du Chan. En effet, tour à tour, Daouda Ba (Al-Merreikh Soudan), Ousseynou Fall Seck (Randers Fc), Baye Assane Ciss (Fc Sheriff Tirasol), Seyni Mbaye Ndiaye (Celta Vigo), Marc Diouf (Tp Mazembe) et aujourd’hui Layousse Samb (Laval), ont tourné le dos à notre championnat national, très impacté par la «fuite des cerveaux».

