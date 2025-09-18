Après les menaces de boycott de la Ligue africaine des Champions suite à l’absence de subventions de l’Etat, le Jaraaf de Dakar laisse toujours planer le doute quant à sa participation. A quelques heures du départ pour Yaoundé où le club de la Médina affronte Colombe sportive du Sud du Cameroun, les dirigeants dakarois espèrent un retour de la tutelle, après une subvention de 25 millions Cfa de la Fédération. Par Woury DIALLO –

A quelques heures du départ pour Yaoundé dans le cadre du Tour préliminaire de la Ligue africaine des Champions, le Jaraaf attend toujours une réaction du ministère des Sports quant à la prise en charge des clubs engagés dans les compétitions internationales. Après le courrier adressé à la tutelle, les dirigeants du club de la Médina attendent toujours d’être édifiés. Seulement, face à la deadline liée au départ pour Yaoundé, le champion en titre du Sénégal devra prendre une décision, après les menaces de forfait brandies par les dirigeants du club en début de semaine. Une situation complexe autant pour le Jaraaf que pour Génération Foot, qualifiée pour la Coupe de la Caf.

Pour rappel, dans un communiqué publié le 21 février dernier, le ministère des Sports annonçait que «l’Etat a décidé de se concentrer exclusivement sur la prise en charge des différentes équipes nationales engagées dans les compétitions internationales». Avant d’inviter les fédérations sportives, notamment celles où la professionnalisation est déjà en vigueur, «à travailler à mieux soutenir le développement de leur discipline au niveau local».

Un budget de 50 millions Cfa

Sachant que le budget du déplacement à Yaoundé est estimé à près de 50 millions, comprenant la prise en charge des billets d’avion et des frais logistiques, le Jaraaf devra compter sur des subventions propres, mais aussi sur l’appui de la nouvelle équipe fédérale dirigée par Abdoulaye Fall. Sur ce chapitre, Le Quotidien a appris que l’instance fédérale aurait accordé une subvention de 25 millions Cfa à chacun des deux clubs. En attendant, les dirigeants du club de la Médina, et certainement ceux de Génération Foot, espèrent forcément une prise de conscience de la tutelle afin de les accompagner dans cette nouvelle aventure africaine.

Pour rappel, le Jaraaf de Dakar sera opposé en Ligue africaine des Champions à Colombe sportive du Sud du Cameroun, ce dimanche au Stade Amadou Ahidjio de Yaoundé, alors que Génération Foot accueille, le même jour au Stade Lat Dior de Thiès, l’Académie Amadou Diallo d’Abidjan en Coupe Caf.

wdiallo@lequotidien.sn