Le nouveau Bâtonnier s’est rendu hier à la prison de Rebeuss pour… rencontrer Badara Gadiaga, qui attire de nombreux visiteurs depuis son incarcération. Pour Me Aly Fall, c’est un geste de compassion et d’amitié à l’endroit sans doute du chroniqueur écroué depuis quelques semaines.

Il a été arrêté par la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) à la suite d’une enquête sur ses déclarations faites lors d’une émission télévisée. Les chefs d’accusation retenus contre lui sont notamment la «diffusion de fausses nouvelles» et «l’offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République».

Son arrestation a suscité de vives réactions au Sénégal, de nombreux groupes d’opposition et organisations de défense des droits de l’Homme la dénonçant comme une atteinte à la liberté d’expression.