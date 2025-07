Le 27 au soir, l’Arène nationale ne sera pas un simple théâtre de lutte. Elle deviendra l’écrin d’un moment d’histoire. Sur son sable lourd, foulé par des générations de champions, s’avancera, peut-être pour la dernière fois, l’un des plus illustres gladiateurs que la lutte sénégalaise ait enfantés : B52, dit le Bombardier.

Deux fois roi des arènes, exploit jamais égalé, le colosse de Mbour n’a pas simplement combattu : il a marqué, imprimé sa trace au fer rouge dans la mémoire d’un Peuple.

A l’orée de l’âge de la retraite fixé par le Cng, il obtient une dérogation rarissime. Non pour reconquérir une couronne, mais pour refermer dignement le chapitre d’une épopée de plus de vingt années. Victoires et revers, apothéoses et chutes, ovations et silences…, la carrière de Bombardier est une symphonie où chaque note a vibré au rythme des passions populaires.

Mais face à lui, se dresse un autre destin : Jackson, jeune fauve de Guédiawaye, cité des champions. Ce n’est plus un simple prétendant. C’est un danger réel, une ambition brute, une volonté de renverser l’ordre établi. Le traiter d’outsider serait une insulte à la vérité : il a déjà déjoué les pronostics et fait mordre la poussière à ceux qui doutaient. L’opposition est saisissante : l’expérience d’un titan contre la rage d’un héritier. Le muscle contre la vélocité. La sagesse de la fin contre la fougue des commencements. Bombardier luttera peut-être une dernière fois. Mais luttera surtout pour l’honneur, pour la postérité, pour l’émotion d’un peuple qui, une dernière fois, retiendra son souffle.

Le 27 juillet ne sera pas un simple combat. Ce sera une page d’histoire. Une fin ou une résurrection. Le 27 dira si le Bombardier s’éteint dans la gloire ou dans le fracas.