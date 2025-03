Par Hyacinthe DIANDY –

«Il ne devait pas accepter le cumul comme Dtn et sélectionneur. C’était trop lourd pour lui. Sans compter la polémique qui a suivi suite à sa nomination.» Ces propos sont d’un ancien international commentant la démission de Tapha Gaye, annoncée hier.

La Fédé l’a trop exposé…

Mais dans les faits, il faut dire que notre interlocuteur a vu juste. En effet, en confiant le banc des Lionnes au Dtn, la Fédération sénégalaise de basket (Fsbb) prenait un raccourci dangereux à travers une telle décision, actée en janvier 2020 et qui a fini d’exposer Tapha Gaye.

D’abord par rapport aux autres entraîneurs pourtant méritants et qui se voyaient snobés. Ensuite une grosse polémique va suivre concernant ce cumul. Pire, malgré les mauvais résultats de l’Afrobasket 2021 de Yaoundé, avec «une 4e place historique», Tapha Gaye a été reconduit à la surprise générale par le président de la Fsbb, Me Babacar Ndiaye. Amplifiant un peu plus la polémique même au sein de la Fsbb, avec El Hadji Sarr qui avait décidé de combattre le cumul. D’aucuns allant même jusqu’à évoquer en coulisse ses «doubles primes» en tant que Dtn et coach, lors des campagnes africaines.

Me Ndiaye doit recadrer El Hadji Sarr

Du coup, tous les regards étaient braqués sur l’Afrobasket féminin 2023. En bon «tacticien», et redoutant sûrement un après-Kigali mouvementé, Tapha Gaye a pris les devants en annonçant son départ du banc des Lionnes à l’issue du tournoi, sifflant en même temps la fin du cumul.

Son comportement toujours décrié envers ses joueuses est venu noyer cette place méritée de vice-champion 2023. On connaît la suite, avec ce départ retentissant de la Dtn.

Attendu pour s’exprimer enfin après la campane de Kigali, Me Babacar Ndiaye devrait en profiter pour recadrer son vice-président El Hadji Sarr, qui a pris la liberté de critiquer publiquement ses pairs. Le post sur Tapha Gaye étant une sortie de trop.

