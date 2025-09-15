L’Anps a renouvelé ses instances samedi, en réélisant son président Abdoulaye Thiam pour un nouveau mandat de quatre ans. Mais le fait marquant de ces assises de la presse sportive sénégalaise, c’est l’absence très remarquée du ministère des Sports. En effet, ni la ministre Mme Khady Diène Gaye ni ses directeurs ou conseillers n’ont daigné se déplacer.

Pourtant, certaines instances étaient bien représentées, à l’image de la Fédération sénégalaise de football par son 1er vice-président et patron de la Ligue Pro, Babacar Ndiaye, de la Fédération de basket avec Me Babacar Ndiaye, du Cnoss représenté par Balla Dièye. A cette liste, il faut ajouter Amadou Gallo Fall, président de la Bal (Basket Africa League) et aussi le représentant de l’Oncav du président Amadou Kane.

Evidemment, une question est revenue au galop : pourquoi la patronne du sport sénégalais a boycotté l’Ag élective de la presse sportive ? Personne n’a pour le moment une réponse «officielle» venant de la Cité Keur Gorgui.

Ce qui est sûr, cette méprise donne une mauvaise image des rapports entre la tutelle et la presse sportive qui, pourtant, ont toujours collaboré dans le sens de promouvoir le sport sénégalais, tant au niveau national qu’international. Et sous ce rapport, la ministre ne peut pas faire moins que ses prédécesseurs.

Par Hyacinthe DIANDY – hdiandy@lequotifien.sn