Après plus de deux ans de silence, «Mara» est de retour. Si les gens pouvaient avoir des doutes, il n’est ni de Kiiraay ni de Pastef. Il est dans l’opposition, demande qu’on «redonne la parole au Peuple». Une façon claire d’appeler aux élections anticipées, qu’elles soient présidentielle ou législative. Dans un pays perdu dans une dualité institutionnelle inédite, une autre voie pourrait exister pour donner l’embarras du choix qui se retrouve au cœur d’un «Mortal Kombat» entre ex-frères. Le Sénégal va-t-il retrouver un jour les sommets ?

Par Sucré-Salé