Mouramani Kaba Diakité, considéré comme la tête pensante du «Commando», qui avait prévu de saboter la sécurité publique en confectionnant des engins explosifs, des cocktails Molotov, avec l’appui d’un nommé Famara Mané alias Nianthio, ancien commando de l’Armée sénégalaise, a été placé hier sous mandat de dépôt après avoir subi 6 retours de Parquet.

Par Justin GOMIS – Arrêté le 14 mars dernier dans son hôtel aux Parcelles Assainies de Dakar, Mouramani Kaba Diakité a été placé hier sous mandat de dépôt. Cette mesure a été prise après qu’il a fait l’objet de six retours de Parquet. Lors de sa conférence de presse tenue mardi, le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar avait révélé qu’il était le coordonnateur général du «Commando» qui avait prévu de saboter la sécurité publique. Il devait procéder à la confection d’engins explosifs, de cocktails Molotov, avec l’appui d’un nommé Famara Mané alias Nianthio, ancien commando de l’Armée sénégalaise.

Mouramani Kaba Diakité est l’ingénieur de ce plan dont la finalité est d’affecter la capacité d’intervention des Forces de défense et de sécurité en cas de manifestations. L’enquête avait permis, dit-il, d’établir un lien entre les «Forces spéciales», démantelées en juin dernier, et le «Commando occulte».

Seydou Diallo libre

Fils de l’ancien député socialiste, Kabiné Kaba, il s’était installé dans la commune des Parcelles Assainies après son retour des Etats-Unis. C’était au début des années 2000, après avoir investi dans l’hôtel Les Ambassades. Avant de devenir un haut responsable dans le parti Pastef, qu’il rallié à la veille de la Présidentielle de 2019, il avait milité au Mouvement pour l’action et la citoyenneté (Mac), fondé par Demba Dia, avant de créer des flancs de cette formation, le Mac/A. il en deviendra le vice-président, puis président.

Contrairement à Mouramani Kaba Diakité, Seydou Diallo, coordonnateur du parti Pastef à Keur Massar, a recouvré la liberté hier alors qu’il a été entendu à la Division des investigations criminelles (Dic) pour atteinte à la sûreté de l’Etat, incitation à la violence et appel à l’insurrection.

