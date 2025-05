Le député Pastef Guy Marius Sagna réapparaît avec sa plume, après ses échanges avec le ministre de l’Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, à propos de l’équipement du bureau de ce dernier. Cette fois-ci, le parlementaire de la majorité réclame une rupture totale dans la gestion des affaires publiques. C’est l’appel qu’il a lancé hier aux autorités à travers un post sur Facebook, en réaction à l’arrestation d’une fonctionnaire de l’Administration sénégalaise.

Par Amadou MBODJI – Après des échanges épistolaires avec le ministre de l’Education nationale, Mousta-pha Mamba Guirassy, à propos de l’équipement du bureau de ce dernier, le député Guy Maruis Sagna se signale encore à l’attention de l’opinion. Cette fois-ci, le parlementaire du parti au pouvoir soutient ne pas sentir encore la rupture totale tant vendue par le régime actuel du temps où ses animateurs était dans l’opposition.

«On ne fait pas du neuf avec du vieux. On fait du neuf avec du neuf», déclare Guy Maruis Sagna à travers un post sur Facebook.

Un post du député en réaction à l’arrestation de l’ancienne Directrice de l’administration générale et de l’équipement (Dage) du ministère de l’Enseignement supérieur, aujourd’hui en poste au ministère de l’Education nationale.

Cette arrestation ravive le débat sur les pratiques de «régularisation» des marchés publics au sein de l’Adminis-tration sénégalaise, selon Guy Marius Sagna.

Qui met en lumière la persistance de figures issues de l’ancien système néocolonial et «parasitaire» dans les hautes sphères de l’Administration, malgré l’alternance politique et l’arrivée au pouvoir du parti Pastef et de ses alliés.

C’est ainsi que le député Guy Marius Sagna s’interroge sur la logique de maintien de certains responsables en poste alors que le pays regorge, selon lui, «de compétences nouvelles prêtes à incarner la rupture».

Pour le parlementaire de la majorité, le changement ne passe pas seulement par de nouveaux visages, mais par une transformation des pratiques et une volonté politique claire de rompre avec les méthodes passées.

Le camarade du Premier ministre Ousmane Sonko exprime son soutien à tous ceux qui, au sein du gouvernement et de l’Administration, œuvrent pour un changement réel au bénéfice du Peuple sénégalais.

Guy Maruis Sagna est membre fondateur du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (Frapp-France dégage).

Il est député sénégalais depuis 2022 et parlementaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

