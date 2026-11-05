Dans une déclaration rendue publique hier, le Front pour la défense de la démocratie et de la République (Fdr) monte au créneau suite au rejet du projet de Loi de finances rectificative (Lfr) par le Groupe parlementaire de Pastef. Dénonçant un choix partisan qui fragilise la crédibilité financière du Sénégal et menace l’intérêt général, le Fdr appelle à une mobilisation générale de toutes les Forces vives pour faire barrage à ces dérives institutionnelles.

La tension ne redescend pas sur l’échiquier politique sénégalais. Au lendemain du rejet retentissant du projet de Loi de finances rectificative (Lfr) à l’Assemblée nationale, le Front pour la défense de la démocratie et de la République (Fdr) a exprimé sa vive indignation à travers une déclaration officielle signée par sa Conférence des leaders.

Pour le Fdr, le Groupe parlementaire de Pastef a clairement «franchi le Rubicon». En rejetant le texte budgétaire et en privant l’Hémicycle de tout débat approfondi par le biais d’une question préalable, le parti majoritaire aurait agi en pleine connaissance de cause. Une attitude qualifiée de «préférence assumée pour les intérêts partisans au détriment de l’intérêt général». Si des mécanismes institutionnels permettent certes d’éviter une paralysie totale de l’Etat, le Fdr estime que le coup porté à la communauté nationale n’en demeure pas moins rude.

Une menace directe pour l’économie et la souveraineté financière

Au-delà de la crise purement politique, l’organisation alerte sur les répercussions économiques de ce bras de fer. Le Sénégal, qui a déjà essuyé cinq dégradations successives de sa note souveraine, risque de voir sa crédibilité internationale s’effriter davantage. Selon le Fdr, ce climat d’incertitude pèsera lourdement sur l’attractivité du pays, rendant plus ardues la mobilisation des investisseurs et l’obtention de financements extérieurs à des conditions soutenables pour l’action publique.

Face à ce qu’il qualifie de péril pour l’avenir de la Nation, le Front pour la défense de la démocratie et de la République exhorte l’ensemble des organisations attachées au destin du pays à se lever. Le Fdr insiste sur la nécessité de «conjuguer les forces et les intelligences» pour contrer les dérives de Pastef, martelant dans son communiqué daté du 4 novembre 2026 que «chaque jour compte» et appelant citoyennes et citoyens à une forte mobilisation.