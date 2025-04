Les mois passent, les mots pour les mêmes maux persistent. Entre les responsables du Fmi et l’Etat du Sénégal continuent d’explorer les voies et les moyens pour ériger un pont solide après le naufrage du 26 septembre 2024 provoqué par la sortie du Premier ministre sur la falsification des finances publiques. C’est ce jour que ce pays a changé pour voir ses acquis s’effondrer comme un château de cartes. Entre difficultés et les licenciements ou non-renouvellements de contrats, même dans la police, le Sénégal est en train de changer avec le Projet souverainiste avec le Fmi comme interlocuteur….

Par Sucré-Salé