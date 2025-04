Le gouvernement a compris que tout est urgence dans le pays. Mais la priorité, comme ils disent, est la reddition des comptes. Dans le langage de Waly Diouf Bodian, il s’agit de mettre en prison tous ceux qui, de près ou de loin, ont travaillé avec Macky Sall et son régime. Ces gens ne peuvent être que des criminels en liberté. Pire encore s’ils ont eu la mauvaise idée de s’enrichir. Pour gagner ce combat, Bodian, Sonko et tous leurs amis sont prêts à accroître le chômage en fermant les entreprises de bandits économiques. Tant pis si les bateaux désertent le port ou si l’hivernage qui vient s’annonce plus dévastateur que celui passé, qui n’était pas le leur…