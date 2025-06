On peut déplorer certaines de ses sorties, et néanmoins reconnaître la témérité de notre «Gros Calibre», qui a osé déclarer que les Israéliens étaient les agresseurs dans l’attaque qui se déroule au Moyen-Orient actuellement. Espérons que son gouvernement et elle se sont préparés à la riposte multiforme qui ne manquera pas de nous tomber dessus. D’autant plus qu’ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Le Shérif Netanyahu est actuellement protégé par un gorille blond, basé à Washington, et qui ne laisse personne s’en prendre à lui. Il suffit de voir comment tous les Arabes et les musulmans ont détourné leur regard…