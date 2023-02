Ousmane Sonko, bloqué par les Forces de l’ordre à la Cité Keur Gorgui, n’a pas pu rallier le siège de son parti, où il devait faire face à la presse. A la place, ce sont des membres du bureau politique du parti Pastef qui se sont entretenus avec les journalistes. Agacés et en colère à cause des incidents qui ont été notés quand leur leader rentrait chez lui après le renvoi du procès pour diffamation qui l’oppose à Mame Mbaye Niang, Bassirou Diomaye Faye et Birame Soulèye Diop parlent de «kidnapping». Les partisans de Sonko, qui déplorent les échauffourées et l’important dispositif sécuritaire à la Cité Keur Gorgui, soutiennent que le pouvoir a décidé de mettre Ousmane Sonko en «résidence surveillée». La preuve, selon eux, c’est la «brutalité» qui a été employée par les Forces de l’ordre sur leur leader. A en croire Bassirou Diomaye Faye, «ce n’est pas une simple affaire de diffamation». Mais comme ils le disent depuis le début, «un processus de liquidation d’un adversaire politique».

Le Bureau politique du parti Pastef en veut pour preuve l’attitude des Forces de sécurité durant le trajet de leur leader. «Dès les premières heures de la matinée, l’intimidation a commencé avec le forcing du Gign et de la Bip, qui ont voulu escorter de force le président Sonko, jusqu’à endommager deux de nos véhicules», a fustigé M. Faye.

La tension est montée d’un cran après le renvoi du procès opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Des incidents ont éclaté entre jeunes et Forces de l’ordre, à la hauteur du tunnel de Soumbédioune, sur la Corniche-Ouest. Le convoi du maire de Ziguinchor, en route pour son domicile de la Cité Keur Gorgui, a été longtemps bloqué. Le leader politique refusait de passer par le tunnel de Soumbédioune, comme voulu par les Forces de l’ordre. Ces dernières ont cassé une vitre de la voiture du leader du parti Pastef pour l’y extirper, lui et son avocat. Par la suite, Ousmane Sonko a été embarqué dans une voiture de la police pour être conduit chez lui.

Par Dieynaba KANE – dkane@lequotidien.sn