Pour rendre plus attractif le Lycée technique de Fatick, des journées portes ouvertes ont été initiées par l’équipe pédagogique. La journée de l’insertion, qui s’est tenue le 8 mai, marque l’ouverture de cet événement qui fut une occasion pour le Proviseur Mbagnick Faye de revenir sur certaines désinformations qui circulent à propos de l’établissement. «Nous avons initié des journées portes ouvertes car nous avons constaté qu’il existe une méconnaissance des infrastructures et des équipements du lycée technique. Nous tenons à souligner qu’actuellement le lycée est suffisamment équipé et les apprenants reçoivent une formation de qualité», a-t-il clarifié.

L’insertion est la principale préoccupation des autorités pédagogiques. Selon le Proviseur, «on ne peut pas former les jeunes sans pour autant les accompagner dans la recherche d’emploi». Dans ce cadre, poursuit-il, «nous avons invité des chefs d’entreprise, des chefs de service pour leur montrer ce qu’on fait au niveau du lycée, et à partir des formations déroulées, ils pourront faire un choix par rapport au profil, et cela peut faciliter l’insertion des jeunes par des stages, des contrats à durée indéterminée».

Le Lycée technique de Fatick déroule de nombreuses filières telles que le génie civil, qui est la formation de base, en plus de celles dites spécifiques comme les opérateurs de topographie, les constructions avec les nouveaux matériaux qui permettent de faire de l’isolation, entre autres. «Il y a également la filière électricité, et nous sommes également en train d’intégrer la domotique, avec les bâtiments intelligents qui permettent aux gens de moderniser les constructions. Pour la mécanique auto, nous avons des nouveautés comme le diagnostic automobile. Il y a également des formations connexes qui peuvent permettre aux apprenants de s’insérer beaucoup plus facilement», souligne-t-il.

Pour ces journées portes ouvertes, trois thèmes y étaient abordés, notamment l’insertion, le genre pour montrer un peu le rôle de la femme dans la formation professionnelle. Mbagnick Faye explique : «Beaucoup de métiers sont enseignés au lycée, mais rares sont les jeunes, filles comme garçons, qui les fréquentent.» Pour clore l’événement, des expositions ont été faites par les apprenants lors de la cérémonie officielle qui a marqué la dernière journée, afin de montrer aux invités leurs connaissances.

Inauguré en 2018, le Lycée technique de Fatick compte plus de cinq cents apprenants.

Par Ndèye Ndiaye – Correspondante