L’Intersyndicale du secteur primaire (agriculture, pêche, élevage) a décidé de surseoir sa grève prévue le lundi 22 septembre. Dans un communiqué, ladite organisation informe que «cette décision fait suite aux engagements fermes et réitérés par le ministre de prendre toutes les mesures pour procéder au paiement des indemnités de logement dans les meilleurs délais». Toutefois, «l’intersyndicale exhorte le gouvernement à tenir sa promesse pour que l’espoir que le pacte a suscité ne soit pas vain». Par ailleurs, il est précisé dans le document qu’à «la suite de la note de cessation d’activité des travailleurs du secteur primaire déposée le lundi 12 septembre 2025, le ministre de la Fonction publique et du travail, M. Olivier Boucal, a reçu en urgence le mardi 13 septembre, avec ses collaborateurs, l’Intersyndicale du secteur primaire». Le ministre de tutelle a, lors de cette rencontre, «réitéré l’engagement du gouvernement pour le respect de tous les points inscrits dans le Pacte de stabilité sociale en vue d’un développement inclusif et durable, notamment la généralisation de l’indemnité de logement pour les 16 mille travailleurs de la Fonction publique qui n’en disposent pas». «C’est ainsi que le ministre va rendre compte au président de la République et au Premier ministre dans ce sens», informe le communiqué.

Par Dieynaba KANE – dkane@lequotidien.sn