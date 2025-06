La récente visite à la Maison Blanche du Président sud-africain Cyril Ramaphosa a suscité beaucoup d’incrédulité dans le monde entier. Le dirigeant africain s’est rapidement rendu compte que la visite d’Etat s’était transformée en quelque chose qui ne peut être décrit que comme un guet-apens.

Si vous vous demandez comment des visites de chefs d’Etat ont pu se transformer en chamailleries inaudibles en direct à la télévision, ne cherchez pas plus loin que l’homme de la télé-réalité lui-même, Donald Trump. Et oui, il se trouve qu’il est aussi le Président de la Nation la plus puissante du monde. Depuis son retour au pouvoir au début de l’année 2025, le leader du mouvement Maga fait de son mieux pour donner un nouveau sens au mot diplomatie, et il est peut-être en train de réussir en ce qui concerne les Etats-Unis.

Bien que je puisse donner une définition du mot «diplomatie» dans le dictionnaire, je suis tenté de partager un enseignement de mon père qui, il y a des années, m’a mis en garde contre le fait de ne pas mettre les gens dans l’embarras, même lorsque j’avais raison. La morale de cette leçon était qu’il y avait toujours un avantage à offrir aux gens une rampe de sortie digne, même dans les désaccords les plus litigieux, parce que nous partageons le même monde et que nos chemins se croiseront encore. D’autres personnes auraient également pu voir comment je me comporte lorsque je suis en position de force, et elles m’accorderaient la même grâce si je me retrouvais un jour du côté faible de l’échange.

Comme le montre l’expérience du Président sud-africain à Washington Dc, M. Trump ne serait évidemment pas d’accord avec le point de vue ci-dessus. En fait, il serait juste de dire que c’est exactement le contraire qui est vrai pour cette administration. Le gouvernement actuel des Etats-Unis semble considérer les relations internationales d’un point de vue étroit, personnel et franchement impérialiste, qui ne peut en aucun cas profiter au pays à long terme. En l’espace de quelques mois, le milliardaire Maga est parvenu non seulement à bouleverser les alliances les plus anciennes et les plus solides de l’Amérique dans le monde, mais aussi à transformer le bureau ovale en toile de fond pour des scènes douloureusement comi­ques.

Ces scènes comiques font bien sûr référence en partie aux échanges entre la délégation sud-africaine qui était assise en face de M. Trump et les quelques membres de son cabinet dont le méga-donateur et magnat de l’industrie technologique Elon Musk, lui-même originaire d’Afrique du Sud. Le Président américain a ensuite présenté à M. Ramaphosa des accusations douteuses sur un «génocide blanc» censé se produire en Afrique du Sud, allant même jusqu’à montrer des «preuves» sous la forme d’un montage vidéo. La vidéo ne montrait évidemment rien de tel, puisqu’elle montrait des manifestants avec des croix blanches et non des tombes comme l’affirmait le Pré­sident américain. Depuis, il a été rapporté que la vidéo n’avait peut-être même pas été tournée en Afrique du Sud.

CNN© Le Président et le Vice-président des Etats-Unis au milieu d’un échange tendu avec le Président ukrainien Zelenskyy

Il serait facile de se concentrer sur l’aspect racial de la discussion et sur les allégations fantaisistes de génocide blanc dans un pays où les Blancs possèdent 72% du territoire alors qu’ils ne représentent que 7 à 8% de la population. Je pense toutefois que ce serait faire le jeu de M. Trump, car ces allégations sordides ne sont que la dernière arme de distraction massive que lui et ses partisans ont choisie de déployer pour faire oublier le début désastreux de sa deuxième Présidence. L’élément choquant devrait être qu’un homme dans sa position propose des allégations manifestement fausses au monde entier, non pas parce qu’il se soucie des fermiers blancs d’Afrique du Sud, mais parce qu’il voulait envoyer un signal à l’Afrique du Sud et à d’autres pays similaires qu’il pouvait les convoquer et les humilier parce qu’il avait le pouvoir de le faire. Personne ne devrait se méprendre sur le fait que l’embuscade tendue au Président Ramaphosa était principalement une vengeance pour la position de l’Afrique du Sud sur le génocide à Gaza et la plainte qu’elle a initiée devant la Cour internationale de Justice et qui a abouti à l’inculpation des dirigeants israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il est également probable que les pressions exercées par les membres du cercle Trump, tels que Elon Musk et Stephen Miller, qui ont tacitement ou explicitement embrassé les causes nationalistes blanches, soient à l’origine de cette décision. M. Miller, qui est un habitué de la Maison Blanche, a même suggéré que l’Habeas Corpus soit suspendu aux Etats-Unis, ce qui permettrait au gouvernement de détenir des individus sans justification légale.

Nous devrions tous être choqués et alarmés par le fait que cette version des Etats-Unis a apparemment renoncé à la diplomatie et tente de réaffirmer son influence déclinante sur le monde par l’intimidation pure et simple. L’échange avec le chef du parti Anc n’est malheureusement pas le seul exemple de cette nouvelle orientation de la diplomatie américaine. Quelques mois plus tôt, le Président ukrainien Volodimyr Zelensky a été traité de manière tout aussi indigne à la Maison Blanche, alors que son pays est au cœur d’un conflit avec la Russie, qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes de part et d’autre. M. Zelensky a été réprimandé publiquement par Donald Trump et son Vice-président JD Vance, qui lui ont dit en termes très clairs que sa survie et celle de son Peuple dépendaient des Etats-Unis, ce pour quoi il ferait mieux de se montrer reconnaissant. Cet épisode s’est terminé par l’interruption de la visite du dirigeant ukrainien par son homologue américain. Avec de tels alliés…

Politico© Donald Trump lors d’une visite d’Etat au Qatar au cours de laquelle il a accepté en cadeau un avion d’une valeur de 400 millions de dollars

Après la deuxième guerre mondiale et la dévastation qu’elle a laissée dans la majeure partie du monde, les Etats-Unis étaient la seule superpuissance restante et sont devenus de facto un Etat policier, même avec la création des Nations unies et d’organismes connexes visant à faire respecter les lois internationales nouvellement consacrées par toutes les nations membres. Malgré leur puissance militaire, les Etats-Unis ont toujours eu la sagesse de former des coalitions et de s’assurer du soutien de ses alliés avant d’agir sur la scène internationale. La question de savoir s’il s’agissait d’une sincère construction de coalition ou d’un geste purement symbolique de la part du pays le plus puissant du monde est à débattre, mais ce qui n’est plus discutable, c’est que l’Administration Trump est déterminée à faire cavalier seul et à se débarrasser de tous semblants de diplomatie. Comme l’a subtilement suggéré Cyril Ramaphosa, la seule façon d’avoir de bonnes relations avec l’Amérique ces jours-ci pourrait bien être de passer directement par les différentes entreprises de M. Trump ou de sa famille.

L’Amérique subit des changements internes fondamentaux, peut-être inédits depuis la lutte pour les droits civiques des années 1960, et nous ne pouvons qu’espérer que ces changements ne reflètent pas la perception actuelle des Etats-Unis sur la scène mondiale, qui passe de manière inquiétante du statut d’Etat policier à celui d’Etat mercenaire potentiel.

Dema SANE

Bayonne NJ