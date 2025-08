Comme prévu, le Plan de relance économique et social (Pres), rendu public hier, n’a pas tardé à faire remuer les langues. Tous les partisans du pouvoir le trouvent génial, pour montrer que c’est juste la dernière pierre qu’il fallait pour nous faire devenir un pays juste et prospère. Les opposants, de leur côté, estiment n’avoir rien vu de nouveau, et que les fiscalistes qui nous gouvernent veulent l’argent, sans nous dire pour autant comment les habitants d’un pays en faillite pourraient produire les plus de 5000 milliards qu’ils cherchent. Même si elles pensent que le Fmi cherche à nous asphyxier, nos autorités finiront-elles par adopter les recettes de Bretton Woods ?

Par Sucré-Salé