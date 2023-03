Le Président Macky Sall a inauguré, hier dans la soirée, le pont de Marsassoum, qu’il a baptisé du nom de Famara Ibrahima Sagna, ancien président du Conseil économique et social.

Par Seydou Tamba CISSE – Le pont de Marsassoum, officiellement réceptionné dans l’après-midi d’hier, s’appelle désormais Pont Famara Ibrahima Sagna. Le chef de l’Etat a voulu, par cet acte, rendre un «vibrant hommage à ce fils de la région pour services rendus à la Nation». L’infrastructure routière s’étend sur 484 mètres. Elle était déjà fonctionnelle, mais sa réception officielle a eu lieu hier, dans le cadre de la tournée économique du président de la République. Le coût de l’ouvrage est de 20 milliards de francs Cfa. Il s’agit d’un joyau qui va désenclaver les régions de Sédhiou, Ziguinchor et Kolda, mais aussi faciliter le transport des productions de la verte Casamance.

Famara Ibrahima Sagna fut plusieurs fois ministre dans presque tous les régimes qui se sont succédé au Sénégal, depuis Léopold Sédar Senghor. Le parrain est aussi ancien président du Conseil économique et social.

Macky Sall a en outre décidé de construire le pont de Temento, entre Goudomp et Sédhiou.

L’infrastructure devra désenclaver définitivement le département de Goudomp et la région de Sédhiou. C’est d’ailleurs l’urgence du chef de l’Etat dans le nouveau programme triennal de la région. «C’est en toute urgence la priorité en matière d’investissement qu’il faut réaliser dans la région», a dit le président de la République à l’ouverture du Conseil présidentiel sur le développement de Sédhiou. Ce futur ouvrage, d’ailleurs très attendu par les populations, va porter le nom du Pr Balla Moussa Daffé, un autre fils du Pakao, homme de culture, ancien maire de Sédhiou et ancien ministre de la Recherche scientifique sous le régime du Président Abdou Diouf.

Le pont dont les travaux seront lancés bientôt, va relier la cité religieuse chrétienne Temento à Bambali, village natal du footballeur international Sadio Mané. Selon le Président Sall, la construction de ce pont va faire de la région de Sédhiou un carrefour entre les régions de la Casamance, mais également de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Les productions ne vont plus ainsi pourrir dans les zones, puisque le commerce va se développer. Aussi, souligne Macky Sall, les malades du département de Goudomp peuvent se soigner à Sédhiou. Cerise sur le gâteau, les fidèles chrétiens pourront tranquillement aller assister au pèlerinage annuel de la cité religieuse Temento, qui reçoit des milliers de pèlerins venus de la région, de la sous-région et du Sénégal.

