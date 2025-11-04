Le pouvoir de Pastef veut régner dans la distraction. Faute de présenter aux citoyens des solutions durables aux problèmes, on cherche toujours de nouvelles sucettes. Avec Madiambal Diagne, le gouvernement a pu occuper les médias en emprisonnant des journalistes. Pour noyer la colère, on nous sort que les opposants ont recouru à l’Ia pour tromper sur leur capacité de mobilisation. Hier, les propos rassembleurs de Abdourahmane Diouf nous ont permis de voir un Pastef en rage contre ses alliés. Et demain, on revient sur les magistrats corrompus qui ont libéré les complices de Mansou Faye ?

Par Sucré-Salé