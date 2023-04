Après le traditionnel défilé du 4 Avril, le président de la République a assuré que les Forces de défense et de sécurité possèdent les capacités propres à assurer la paix et la sécurité dans notre pays. «Oui je suis conscient de toutes les menaces qui pèsent sur notre sécurité. Et je poursuivrai les efforts d’équipement pour vous doter de matériels toujours plus modernes et toujours plus adaptés aux situations», a-t-il déclaré à la fin du défilé du 4 Avril, qui a eu lieu à la Place de la Nation.

Par Ousmane SOW – Macky Sall est à la fois comblé et rassuré. Célébré dans la sobriété depuis 3 ans à cause du Covid-19, hier, un défilé grand format a été organisé : plus de 1479 civils (élèves des établissements publics et écoles de formation), 3831 personnels des Forces de défense et de sécurité dont 342 véhicules, 96 motos, 7 quads, 13 embarcations, 21 aéronefs, et des chevaux de l’Escadron monté de la Gendarmerie nationale ont déferlé sur le Boulevard Général De Gaulle. Cette parade militaire a ravi tout le monde. Sur place, le Sénégal a étalé sa capacité militaire, tant du point de vue des troupes que de son arsenal, sous le regard admiratif du public et des autorités.

Sans oublier la présentation du Bus rapid transit (Brt), bus à haut niveau de service dont la mise en circulation est programmée avant la fin de l’année.

Il est 10h en ce mardi marquant le 63ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Les tribunes ont déjà fait le plein. Les entrées sont bien filtrées. Seuls les détenteurs de badge ou de carton d’invitation sont autorisés à y accéder.

Le chef de l’Etat passe en revue les troupes, à bord du véhicule de commandement, avant de procéder à des décorations d’officiers militaires et de blessés de guerre. De la Place de l’Obélisque au Rond-point de la Bceao, sur l’avenue du Centenaire, les détachements de différents corps des Forces de défense et de sécurité sont bien visibles le long de l’avenue décorée aux couleurs nationales, aux côtés de son Chef d’état-major des Armées, le Général de corps d’Armée Cheikh Wade.

Relève assurée

Dans son discours, le Président Sall ne cache pas sa joie et salue un défilé exceptionnel. Impeccable.

«Assurément, nos Forces de défense et de sécurité possèdent les capacités propres à assurer la paix et la sécurité dans notre pays», a dit le Président Macky Sall, qui félicite cette jeunesse «dynamique» et «vibrante» qui a défilé en parfaite symbiose avec les Forces de défense et de sécurité. «Je peux dire que la relève est assurée», s’est réjoui Macky Sall, qui réserve également une mention particulière aux anciens combattants et victimes de guerre dont le passage avait suscité des émotions et l’admiration du public. «Chers vétérans, vous êtes dépositaires des plus hautes valeurs civiques, morales et patriotiques», a rappelé le Président Macky Sall. Il invite encore la jeunesse à s’inspirer de ses vaillants soldats pour un Sénégal de paix et d’harmonie.

Montée en puissance de l’Armée nationale

Pour lui, c’est une «belle parade dont la prestance et l’allure rassurent sur le niveau de préparation des Armées pour faire face aux menaces et assurer la sécurité et la paix dans le pays». En dépit des gros moyens investis, le président de la République a assuré qu’il veillera à doter l’Armée de matériels et d’équipements plus adaptés aux menaces sécuritaires actuelles. «Oui, je poursuivrai les efforts d’équipement pour doter les Forces de défense et de sécurité des matériels toujours plus modernes et toujours plus adaptés aux situations», a promis le Chef suprême des Armées, Macky Sall.

Place de la Nation : Les notes civiles

Pour le 63ème anniversaire, les pensionnaires de l’Institut Notre Dame de Dakar ont ouvert le spectacle du défilé civil, clôturé par les majorettes du Lycée John Fitzgerald Kennedy. Après le défilé à pied, la parade «motorisée» a débuté avec notamment les véhicules des anciens présidents de la République, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Un défilé en hommage aux pères fondateurs. Des écoles militaires comme le Prytanée militaire et l’Ecole militaire de santé (Ems) ont également participé à ce défilé, de même que des détachements de différents centres de formation. A travers les écrans géants également, le public a suivi un film illustrant le thème de ce 63ème anniversaire de l’indépendance, à savoir «Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles». Un film de 7 minutes qui illustre parfaitement la montée en puissance de l’Armée nationale.

Présence de Barth’

Il y a aussi l’assistance composée de personnalités dont le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, le Premier ministre, Amadou Ba, Idrissa Seck, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Barthélemy Diaz.

Contrairement aux autres membres de Yaw, le maire de la Ville de Dakar n’a pas boycotté l’évènement.

Satisfait de l’allure et de la prestance, du niveau d’entraînement et de la cohésion des unités, le Président Macky Sall note une amélioration dans l’organisation, dans la qualité de prestation de la célébration de l’anniversaire de l’indépendance du Sénégal et loue l’esprit «perfectionniste» des militaires.