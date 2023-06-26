La remise des conclusions du dialogue national a été également une occasion pour le chef de l’Etat de revenir sur les derniers événements des 1er et 2 juin derniers, pendant lesquels beaucoup de sites sensibles ont été ciblés. «Il y a eu de graves dérives qui se sont déroulés. Il est établi que ces actes sont assimilables à des actes terroristes qui ne resteront pas impunis», annonce le Président Sall, après avoir reçu le rapport des mains du président du Comité de pilotage du dialogue national. Le chef de l’Etat va plus loin d’ailleurs. Il souligne que l’entrée prochaine du Sénégal dans l’économie pétrolière et gazière, qui excite beaucoup de monde, impose plus de vigilance et plus de détermination dans la défense. «Il faut faire très attention à ce sujet. Le monde est devenu un monde trouble, surtout si vous avez des ressources comme le pétrole et le gaz, il faut ouvrir grand les yeux», alerte le Président Macky Sall.

A l’en croire, il ne faut pas que le dialogue politique cache le dialogue économique et social. «Le dialogue sur l’environnement, les ressources naturelles, la paix et la sécurité, qui est un enjeu fondamental dans ce contexte actuel. Le sport, la culture, le dialogue sur les politiques publiques et les politiques de décentralisation. Tout cela est dans ce rapport», souligne-t-il.