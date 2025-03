C’est dommage que la bonne nouvelle ne soit pas tombée plus tôt. Mais il n’empêche… Tout est bon à prendre dans cette atmosphère de morosité. Le Sénégal va connaître enfin une baisse significative de prix de produit alimentaire durant l’ère Diomaye-Sonko. Aux esprits chagrins qui vont ironiser que ce n’est que le riz non parfumé, on va rétorquer que cela pourrait avoir un effet d’entraînement sur d’autres produits, comme les légumes et le poisson -qui doit fourmiller dans nos eaux, depuis le départ des bateaux européens. Après avoir serré la ceinture durant le Ramadan, cette baisse va nous permettre de nous gaver après la disette. En attendant d’autres baisses à annoncer le 3 avril, souhaitons déjà à tout le Sénégal, une bonne fête de Korité.

Par Sucré-Salé