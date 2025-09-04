Le rêve américain doit prendre forme demain face au Soudan. Une victoire qui va plonger les Lions au cœur du Stade des Martyrs à Kinshasa avec des certitudes. En caressant le rêve d’aller aux Usa-Canada-Mexique pour un troisième Mondial d’affilée. On nous promet l’enfer à «Kin» où l’on doit se montrer en «king» en écartant la Rdc de la course chez elle. En taille patron, les Lions peuvent le faire comme il y a quelques années sur le terrain synthétique de Lubumbashi. C’était l’époque où Mamadou Niang, brassard de capitaine au biceps, cornaquait l’attaque du Sénégal vers les cimes continentales.
Par Sucré Salé
