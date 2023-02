Alors qu’il ne reste que quelques heures pour qu’il décolle de Rabat, le Roi du Maroc a décidé de décaler sa visite à Dakar à cause d’une grippe. Evidemment, la machine diplomatique n’est pas grippée.

Par Justin GOMIS – Que dire ? Dakar commençait à se parer des drapeaux sénégalais et marocain pour souhaiter la bienvenue à Mohamed VI… Mais, un communiqué est tombé pour annoncer l’annulation ou le report de la visite du Roi du Maroc pour des raisons de santé. Sa Majesté Mohammed VI «a contracté une grippe et pour cette raison, le médecin personnel de Sa Majesté le Roi a recommandé au souverain, que Dieu le préserve, d’observer une période de repos et d’éviter de voyager durant quelques jours». C’est le contenu du communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie, publié en milieu de journée hier. Déjà, les autorités marocaines, comme le ministre des Affaires étrangères, étaient à Dakar pour préparer ce séjour. Et évidemment, tout un programme tombe ainsi à l’eau, car son séjour devait être rythmé. Ce matin, le souverain marocain devait procéder à l’inauguration du quai de pêche de Soumbédioune, financé en grande partie par Rabat, d’un coût de deux millions d’euros, et du Centre de formation à l’entrepreneuriat de Diamniadio. Grand producteur d’engrais grâce à l’Office chérifien des phosphates, le Maroc devait procéder à la remise de 5000 tonnes de fertilisants adaptés aux sols africains à des agriculteurs sénégalais.

C’est une réponse à l’appel de Macky Sall au lendemain de l’éclatement de la guerre en Ukraine dont l’impact sur l’Afrique est réel. Lors de son voyage à Sotchi, il avait demandé à Poutine que les ports ukrainiens soient ouverts pour permettre l’approvisionnement du continent en céréales et aussi en engrais. L’accès à cette ressource doit permettre à la plupart des pays africains de lutter contre l’insécurité alimentaire. Evidemment, le pic de cette visite royale devait être la signature de plusieurs accords de coopération dans divers domaines entre le Président Sall et le Roi Mohamed VI. Ce voyage devait être le 9ème du souverain chérifien depuis son accession au trône en 1999, en remplacement de son père, Hassan II. En 2016, le Roi du Maroc avait prononcé, pour la première fois, son discours commémorant la Marche verte du 6 novembre depuis un pays étranger.

En choisissant le Sénégal, il avait choisi un allié sûr en Afrique pour traiter de la question du Sahara et acter le retour de son pays au sein de l’Union africaine. Dakar a été le principal meneur de la bataille pour que Rabat retrouve son siège à Addis Abeba et avait aussi ouvert un consulat à Dakhla au cœur du Sahara. Dakar et Rabat entretiennent des relations anciennes et étroites dont le ciment est surtout la Tidiania dont le berceau est Fez, où repose le guide religieux Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. C’est une alliance politique et diplomatique que rien n’a réussi à secouer. Et les différents dirigeants de ce pays l’ont toujours renforcée.

