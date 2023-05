Le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire (Saemss) et le Cadre unitaire du syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) ont décrété un nouveau plan d’action de grève. Ces deux syndicats prévoient de tenir un débrayage le mercredi 10 mai 2023 à partir de 10 heures. Ils vont observer une grève totale le 11 mai 2023. Les enseignants affiliés au Saemss et au Cusems organiseront, le même jour, une conférence de presse.

Par cette grève, lesdits syndicats revendiquent l’apurement du passif des accords et une mise à terme des dérives. Ils exigent ainsi la convocation immédiate du Comité de Suivi des accords et dénoncent les violations permanentes des libertés individuelles et collectives et les arrestations arbitraires d’enseignants « dont le seul tort demeure l’exercice d’un droit constitutionnel ».

Les enseignants réclament par ailleurs la révision du statut des décisionnaires, le démarrage de la formation des collègues MEPS, des professeurs de philosophie, des PC issus du recrutement des 5000 enseignants, des chargés de cours et des METP, des demandeurs de mise en position de stage et l’organisation des passerelles professionnelles.

L’apurement des prêts au logement et la mise à disposition des parcelles, l’examen des questions nouvelles inscrites dans les préavis des syndicats et la sortie des arrêtés de nomination des chefs d’établissements et la catégorisation des lycées sont de même des points essentiels de la plateforme revendicative.